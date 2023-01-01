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The Returned
Los que vuelven
The Returned, 2019
2019 / Аргентина
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Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
драма
ужасы
триллер
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Laura Casabe
В ролях
Альберто Ахака
Эдгардо Кастро
Хавьер Дролас
Лали Гонсалес
Мария Солди
Все актеры и съемочная группа
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голосов
5.4
IMDb
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