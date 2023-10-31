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Святой яд Святой яд
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Il Santo Veleno

Святой яд, 2023

2023 / Швеция
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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 октября 2023
Премьера в мире 31 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Kevin Jimenez Bernal
В ролях
David Anghel
Jennifer Nilsson Perez
Kevin Jimenez Bernal
Роберто Гонзалез
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Святой яд 1 постер
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