Белек, 2023

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У семилетней девочки есть самое заветное желание — стать сыном своему отцу. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает трагическую историю девочки Арно, которая убеждена в том, что родинка на ее губе — это дар бога и что все ее желания сбываются. Она живет со своими родителями, четырьмя сестрами на отдаленном высокогорном пастбище. Девочка ведет беззаботную жизнь и хочет быть сыном своему отцу, который мечтает о продолжении рода. Беременная мать тоже хочет родить сына. Происходящие приводят к неожиданной трагедии...
|29 октября 2023
|Кыргызстан