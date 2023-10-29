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Постер фильма Белек
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Белек

, 2023
Белек
Кыргызстан / 18+
Постер фильма Белек

О фильме

У семилетней девочки есть самое заветное желание — стать сыном своему отцу. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает трагическую историю девочки Арно, которая убеждена в том, что родинка на ее губе — это дар бога и что все ее желания сбываются. Она живет со своими родителями, четырьмя сестрами на отдаленном высокогорном пастбище. Девочка ведет беззаботную жизнь и хочет быть сыном своему отцу, который мечтает о продолжении рода. Беременная мать тоже хочет родить сына. Происходящие приводят к неожиданной трагедии...

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 октября 2023
Дата выхода
29 октября 2023 Кыргызстан

Рейтинг фильма

0.0
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Обновлено 23 октября 2023

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