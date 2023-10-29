Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белек
Киноафиша Фильмы Белек
Белек

Белек, 2023

2023 / Киргизия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

У семилетней девочки есть самое заветное желание — стать сыном своему отцу. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает трагическую историю девочки Арно, которая убеждена в том, что родинка на ее губе — это дар бога и что все ее желания сбываются. Она живет со своими родителями, четырьмя сестрами на отдаленном высокогорном пастбище. Девочка ведет беззаботную жизнь и хочет быть сыном своему отцу, который мечтает о продолжении рода. Беременная мать тоже хочет родить сына. Происходящие приводят к неожиданной трагедии...

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 октября 2023
Возраст 18+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Белек 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше