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То, что не плавает
What Doesn't Float
То, что не плавает, 2023
2023 / США
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Рейтинг IMDb: 8.8
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
24 октября 2023
Премьера в мире
24 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Luca Balser
В ролях
Ларри Фессенден
Mirlande Amazan
Alana Raquel Bowers
Полин Шаламе
Деклан Эеллс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
8.8
IMDb
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2 постера
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