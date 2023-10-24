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Дар покоя
The Gift of Peace
Дар покоя, 2022
2022 / США
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
драма
семейный
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О фильме
После смерти своего мужа Трейси, преданная христианка, утрачивает веру. Незадолго до второго рождества, которое девушке предстоит провести без Грега, она решает посетить группу поддержки в поисках утешения и вдохновения.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 октября 2023
Премьера в мире
24 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Фред Гербер
В ролях
Никки Делоач
Бреннан Эллиотт
Беверли Эллиотт
Кэтрин Изабель
Джилл Тид
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
7.1
IMDb
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2 постера
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