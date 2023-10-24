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Дар покоя Дар покоя
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The Gift of Peace

Дар покоя, 2022

2022 / США
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О фильме
После смерти своего мужа Трейси, преданная христианка, утрачивает веру. Незадолго до второго рождества, которое девушке предстоит провести без Грега, она решает посетить группу поддержки в поисках утешения и вдохновения.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 октября 2023
Премьера в мире 24 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Фред Гербер
В ролях
Никки Делоач
Бреннан Эллиотт
Беверли Эллиотт
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Джилл Тид
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.1 IMDb
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Постер фильма Дар покоя 2 постера
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