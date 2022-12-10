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7.1
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Дар покоя
7.1
Дар покоя
, 2022
The Gift of Peace
США / комедия, драма, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.1
О фильме
После смерти своего мужа Трейси, преданная христианка, утрачивает веру. Незадолго до второго рождества, которое девушке предстоит провести без Грега, она решает посетить группу поддержки в поисках утешения и вдохновения.
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В ролях
Никки Делоач
Traci
Бреннан Эллиотт
Michael
Беверли Эллиотт
Ethyl
Кэтрин Изабель
Joyce
Джилл Тид
Barbara
Princess Davis
Regina
Карди Вонг
Justin Chang
Виктор Зинк-младший
Greg
Питер Грэхэм-Годрэу
Gary
Натали фон Ротсбург
Jasmine
Режиссер
Фред Гербер
Сценарист
Michael Grimm
,
Tyler Straessle
Композитор
Cindy O'Connor
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 октября 2023
Премьера в мире
10 декабря 2022
Производство
Hallmark Media, Front Street Pictures
Другие названия
The Gift of Peace, Dar mira, Dar miru, I colori del Natale, Megtalált béke, The gift of peace - I colori del Natale
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 20 октября 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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