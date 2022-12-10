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Постер фильма Дар покоя
7.1
Киноафиша Фильмы Дар покоя
7.1

Дар покоя

, 2022
The Gift of Peace
США / комедия, драма, семейный / 18+
Постер фильма Дар покоя
7.1

О фильме

После смерти своего мужа Трейси, преданная христианка, утрачивает веру. Незадолго до второго рождества, которое девушке предстоит провести без Грега, она решает посетить группу поддержки в поисках утешения и вдохновения.

В ролях

Никки Делоач
Traci
Бреннан Эллиотт
Michael
Беверли Эллиотт
Ethyl
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Joyce
Джилл Тид
Barbara
Princess Davis
Regina
Карди Вонг
Justin Chang
Виктор Зинк-младший
Greg
Питер Грэхэм-Годрэу
Gary
Натали фон Ротсбург
Jasmine
Режиссер Фред Гербер
Сценарист Michael Grimm, Tyler Straessle
Композитор Cindy O'Connor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 октября 2023
Премьера в мире 10 декабря 2022
Производство Hallmark Media, Front Street Pictures
Другие названия
The Gift of Peace, Dar mira, Dar miru, I colori del Natale, Megtalált béke, The gift of peace - I colori del Natale

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 октября 2023

Отзывы о фильме

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