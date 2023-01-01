Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Красный, как небо
Rosso come il cielo
Красный, как небо, 2006
2006 / Италия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2006
Возраст
18+
Режиссер
Кристиано Бортоне
В ролях
Francesco Campobasso
Luca Capriotti
Marco Cocci
Simone Colombari
Alessandro Fiori
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Искушение
Отзывы
2023, Польша, драма, триллер
Выжившая
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину
Чеченский любовник предпочел Собчак другую: обомлеете, узнав, с кем он жил
Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез
Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине
Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?
Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли
Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды
Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха
Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках
Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить