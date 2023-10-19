Всё во имя любви, 2023

Седеф и Альпер, которые уже давно вместе, хотят увенчать свои отношения браком. Однако когда Альпер вместе со своей семьей отправляется просить руки Седеф, дедушка Седеф, полковник в отставке Искендер, узнав, что его будущий зять проходит платную военную службу, не разрешает им пожениться. Искандер говорит, что его внучка сможет выйти замуж только в том случае, если Альпер пройдет военную подготовку на его ферме в течение 30 дней. Альпер, сразу же приняв предложение, проходит обучение у Искандера в разгар восстания. Однако за это время он находит завещание Искандера. Вместе с Искандером Альпер отправляется в авантюрное путешествие, чтобы выполнить его завещание до того, как он умрет от болезни Альцгеймера.