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Постер фильма Аяш 3
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Аяш 3

, 2023
Аяш 3
Кыргызстан / комедия / 18+
Постер фильма Аяш 3

О фильме

По устоявшейся традиции наши герои вновь отправляются в путь и, на радость Сапара, конечный пункт – Талас. На этот раз Бакыт и Каныкей сами напрашиваются в совместную поездку ещё не представляя, что их ждёт в пути. В дороге они узнают истинные причины поездки, и что дорога до Таласа лежит через Казахстан.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 октября 2023
Дата выхода
19 октября 2023 Кыргызстан

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 6 голосов
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 октября 2023
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