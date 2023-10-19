Отзывы о фильме
Элина Маматжанова 28 октября 2023, 13:28
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По устоявшейся традиции наши герои вновь отправляются в путь и, на радость Сапара, конечный пункт – Талас. На этот раз Бакыт и Каныкей сами напрашиваются в совместную поездку ещё не представляя, что их ждёт в пути. В дороге они узнают истинные причины поездки, и что дорога до Таласа лежит через Казахстан.
|19 октября 2023
|Кыргызстан