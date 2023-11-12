Зигфрид, 2022

Третья часть вселенной «Кольцо нибелунга», оживлённой Дмитрием Черняковым на сцене Берлинской оперы Берлинское «Кольцо» дирижёра Тилеманна и режиссёра Чернякова – суперпроект Государственной оперы Унтер ден Линден, событие истинно вагнеровского масштаба, приковавшее внимание оперной публики всего миру и задавшее новые стандарты исполнения тетралогии. Вторая жизнь театрального шедевра – на киноэкранах. «Музыкально это “Кольцо” превосходит всё, слышанное прежде – а речь идёт о произведении с более чем вековой историей исполнения», пишет Die Welt. «Хотелось бы такое “Кольцо” во всём мире», вторит Kurier.. В третьей части цикла – о страстях и страхах. Вагнер включил в свой мифологический эпос элементы волшебной сказки – в «Зигфриде» узнаётся известная новелла братьев Гримм «О том, кто ходил страху учиться», а также средневековый эпос «Песнь о Нибелунгах».