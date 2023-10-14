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Свадьба в Африне
The Wedding in Afrin
Свадьба в Африне, 2023
2023 / Греция / Ирак / Турция
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Томас Сидерис
Все актеры и съемочная группа
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«Свадьба в Африне» в кинотеатрах
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