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Яша, хотин

, 2023
Узбекистан / комедия / 18+

Детали фильма

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Узбекистан

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 марта 2024

Отзывы о фильме

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