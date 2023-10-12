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Постер фильма Little Miss Rawther
7.3
Киноафиша Фильмы Little Miss Rawther
7.3

Little Miss Rawther

, 2023
Little Miss Rawther
Индия / комедия, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Little Miss Rawther
7.3

В ролях

Гури Кишан
Naina Rawther
Shersha Sherief
Abhijith Chandradas
Jishnu Sreekumar
Arun Kaliyikka
Nikita Teresa Mathew
Lachu
Sangeeth Prathap
Shine
Nandini Gopalakrishnan
Shobhana
Ranjith Velayudhan
Chandradas
Manoj K.U.
Sainudin
Нираджа Раджендран
Vallumma
Mithun Nalini
Thanki Santosh
Режиссер Vishnu Dev
Сценарист Vishnu Dev, Shersha Sherief
Композитор Govind Vasantha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Индия UA
12 октября 2023 ОАЭ 18ТС
Сборы в мире $753
Производство S Originals
Другие названия
Little Miss Rawther

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 октября 2023

Отзывы о фильме

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