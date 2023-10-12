Little Miss Rawther, 2023

Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?

Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях

Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз

Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа

Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть

Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису

Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?

Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом

Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»

НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала