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Постер фильма Sukkar
6.9
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6.9

Sukkar

, 2023
Sukkar
мюзикл / 18+
Постер фильма Sukkar
6.9

В ролях

Hala Al Turk
Magda Zaki
Ясмина Эль-Абд
Zawbaa
Khalid Abdulla
Wadeema Ahmad
Ali Al Hamidi
Reham Al Shanawany
Yasel Al To
Мохи Доргам
Slim Offside
Ahmed Hamdy
Clown
Mohamed Al Harbi
Motaz Hicham
Режиссер Tamer Mahdy
Сценарист Heba Mashari Hamada, Farah Abou Kharroub
Композитор Khaled Al Kammar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Египет
12 октября 2023 ОАЭ
Сборы в мире $188 357
Производство Aroma Studios, Joy Productions, MBC Group
Другие названия
Sukkar, سكر, يوميات سكر: صاحب الظل الطويل

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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