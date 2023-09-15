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6.4
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Baanadariyalli
6.4
Baanadariyalli
, 2023
Baanadariyalli
Индия / комедия, драма, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.4
В ролях
Ganesh
Reeshma Nanaiah
Rangayana Raghu
Рукмини Васант
Alakananda
Ashok
Aaradhya N Chandra
Pallavi Gopal
Gowthami
Tejas Gursahani
Jagappa
Anusha Kini
Режиссер
Preetham Gubbi
Сценарист
Preetham Gubbi
,
Preetha Jayaraman
Композитор
Arjun Janya
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 29 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 сентября 2023
Дата выхода
15 сентября 2023
Индия
12 октября 2023
ОАЭ
Бюджет
150 000 000 INR
Производство
Sri Vaare Talkies
Другие названия
Baanadariyalli, Baanadaariyalli
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 9 октября 2023
Отзывы о фильме
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