Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Baanadariyalli
6.4
Киноафиша Фильмы Baanadariyalli
6.4

Baanadariyalli

, 2023
Baanadariyalli
Индия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Baanadariyalli
6.4

В ролях

Ganesh
Reeshma Nanaiah
Rangayana Raghu
Рукмини Васант
Alakananda
Ashok
Aaradhya N Chandra
Pallavi Gopal
Gowthami
Tejas Gursahani
Jagappa
Anusha Kini
Режиссер Preetham Gubbi
Сценарист Preetham Gubbi, Preetha Jayaraman
Композитор Arjun Janya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 сентября 2023
Дата выхода
15 сентября 2023 Индия
12 октября 2023 ОАЭ
Бюджет 150 000 000 INR
Производство Sri Vaare Talkies
Другие названия
Baanadariyalli, Baanadaariyalli

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 октября 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше