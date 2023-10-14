Лови ночь, 2023

В течение одной ночи в самом холодном городе на планете мужчина вынужден переступить границы вообразимого, чтобы спасти свою жену, похищенную загадочным незнакомцем.

Когда незнакомец похищает жену, ее мужу не остается иного выбора кроме как исполнять требования похитителя. Цена за жизнь супруги - шесть человек убитыми до рассвета. Но кто эти шестеро? Заслуживают ли они сурового приговора? И какие границы своей совести готов пересечь мужчина ради любви всей своей жизни? В самом холодном городе в мире зимой ночи кажутся бесконечными и восхода солнца можно не дождаться.