ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла, 2023

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Постер фильма Дом ада. Исследователи Потустороннего
7.2
Дом ада. Исследователи Потустороннего - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дом ада. Исследователи Потустороннего
7.2

Дом ада. Исследователи Потустороннего

, 2023
Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor
США / ужасы, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дом ада. Исследователи Потустороннего
7.2
Дом ада. Исследователи Потустороннего - Дублированный трейлер
Дом ада. Исследователи Потустороннего  Дублированный трейлер

О фильме

Исследователи потустороннего Марго, Ребекка и Чейз приезжают в особняк КармАйклов — дом с тёмным прошлым, где 30 лет назад произошли загадочные и ужасающие события. Тогда двое членов семьи Кармайклов были убиты, а двое пропали без вести. Начав свое расследование, группа “сетевых детективов” выясняет, что перед трагедией в особняке неподалеку сгорел отель «АбаддОн», и это было массовое самоубийство оккультистов. Пытаясь сложить из этих событий единый паззл, друзья сталкиваются с самим злом.

В ролях

Бриджет Роуз Перротта
Бриджет Роуз Перротта
Margot Bentley
Дестини Лейлани Браун
Дестини Лейлани Браун
Rebecca Vickers
Джеймс Лиделл
Chase Bentley
Гидеон Бергер
Гидеон Бергер
Patrick Carmichael
Кайла Береджикян
Кайла Береджикян
Catherine Carmichael
Виктория Андруник
Виктория Андруник
Margaret Carmichael
Darin F. Earl II
Bradley Moynahan
Сирра Савка
Сирра Савка
Alice Harper
Thomas J. Cipriano
80's News Anchor
Michael Caprioli
Donald
Режиссер Стивен Когнетти
Сценарист Стивен Когнетти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 октября 2023
Премьера в мире 24 октября 2023
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Экспонента
24 октября 2023 Австралия
7 ноября 2024 Катар
7 ноября 2024 ОАЭ 18TC

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $20 762
Производство Cognetti Films, Marylous' Boys
Другие названия
Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor, Casa do Terror, Lda. IV - A Mansão Carmichael, Hell House - A Origem, Дом ада. Исследователи потустороннего, ООО «Дом ада»: Особняк Кармайклов, 地狱屋起源：卡迈克尔庄园, ООО «Дом ада»: Исследователи потустороннего

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Дом ада. Исследователи Потустороннего - Дублированный трейлер
Дом ада. Исследователи Потустороннего Дублированный трейлер
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Дом ада. Исследователи Потустороннего
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