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ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла
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Hell House LLC Origins: The Carmichael Manor

ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла, 2023

2023 / США
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Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 октября 2023
Премьера в мире 30 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Когнетти
В ролях
Bridget Rose Perrotta
Destiny Leilani Brown
Джеймс Лиделл
Gideon Berger
Cayla Berejikian
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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