ООО «Дом ада», начало: Особняк Кармайкла, 2023

Исследователи потустороннего Марго, Ребекка и Чейз приезжают в особняк КармАйклов — дом с тёмным прошлым, где 30 лет назад произошли загадочные и ужасающие события. Тогда двое членов семьи Кармайклов были убиты, а двое пропали без вести. Начав свое расследование, группа “сетевых детективов” выясняет, что перед трагедией в особняке неподалеку сгорел отель «АбаддОн», и это было массовое самоубийство оккультистов. Пытаясь сложить из этих событий единый паззл, друзья сталкиваются с самим злом.
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