Роберт Ирвин: Пустыня чистых чувств, 2022

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Постер фильма Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства
8.1
Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства - Трейлер
Киноафиша Фильмы Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства
8.1

Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства

, 2022
Robert Irwin: A Desert of Pure Feeling
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства
8.1
Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства - Трейлер
Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства  Трейлер

О фильме

Фильм-портрет легендарного калифорнийского художника движения «Свет и пространство» Роберта Ирвина, чьи творения во второй половине XX века расширили представление о том, каким может быть искусство. Роберт Ирвин, ушедший из жизни в октябре 2023 года, наряду с не менее именитым единомышленником Джеймсом Тарреллом, одним из первых начал заниматься инсталляциями в 1960-х годах и в своих работах трансформировал сначала музейное пространство, а с 1975 года творил в природной среде. Своими произведениями – будь то причудливо отражающая свет пятиметровая зеркальная колонна или «Оконная стена» в Университете штата Калифорния в Лонг-Бич, предлагающая зрителю заключить окружающий пейзаж в картинную раму, – он говорил о ценности человеческого восприятия в мире, который становится всё более механистичным, и учил видеть мимолётную красоту.
 

В ролях

Арни Глимчер
Self
Джоан Тьюксбери
Robert Irwin
Self
Michael Govan
Self
Tara Donovan
Self
Ed Bereal
Self
Evelyn Hankins
Self
Lawrence Weschler
Self
Irving Blum
Self
Ed Ruscha
Joe Goode
Self
Режиссер Дженнифер Лэйн
Сценарист Дженнифер Лэйн
Композитор Federico De Caroli, Arnold Kasar, Ханс-Йоахим Роделиус, Hiroshi Yoshimura
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 октября 2023
Премьера в мире 12 ноября 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Казахстан 16+
Производство Triptych Films
Другие названия
Robert Irwin: A Desert of Pure Feeling, Роберт Ирвин: Искусство света и пространства

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 25 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства - Трейлер
Арт-лекторий: Роберт Ирвин: Искусство света и пространства Трейлер
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Отзывы о фильме

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