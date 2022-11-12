Роберт Ирвин: Пустыня чистых чувств, 2022

Фильм-портрет легендарного калифорнийского художника движения «Свет и пространство» Роберта Ирвина, чьи творения во второй половине XX века расширили представление о том, каким может быть искусство. Роберт Ирвин, ушедший из жизни в октябре 2023 года, наряду с не менее именитым единомышленником Джеймсом Тарреллом, одним из первых начал заниматься инсталляциями в 1960-х годах и в своих работах трансформировал сначала музейное пространство, а с 1975 года творил в природной среде. Своими произведениями – будь то причудливо отражающая свет пятиметровая зеркальная колонна или «Оконная стена» в Университете штата Калифорния в Лонг-Бич, предлагающая зрителю заключить окружающий пейзаж в картинную раму, – он говорил о ценности человеческого восприятия в мире, который становится всё более механистичным, и учил видеть мимолётную красоту.

