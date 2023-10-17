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Три слепых мышки
Three Blind Mice
Три слепых мышки, 2023
2023 / Великобритания
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Жанр:
ужасы
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Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 октября 2023
Премьера в мире
17 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Пьер Би
В ролях
Мэй Келли
Наташа Тозини
Маркус Мэсси
Лианна Лассо
Даниэль Рональд
Все актеры и съемочная группа
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