Дьявол на суде, 2023

The Devil on Trial, Juicio al diablo, Le Diable pour alibi, Az ördög a vádlottak padján, Demonbesatt i gjerningsøyeblikket, Der Teufel auf der Anklagebank, Diavolul ca inculpat, O Diabo no Tribunal, Proces diabła, Şeytan Davası, The Devil on Trial - Processo al diavolo, Дьявол под судом, Суд над Дияволом, トゥルーホラー: 悪魔が私に殺させた, 惡魔的審判, محاکمه شیطان, شیطان در محاکمه, トゥルーホラー 悪魔が私に殺させた, شیطان در دادگاه
Рейтинг фильма
5.8
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5.6IMDb
Обновлено 3 октября 2023
Цитаты
David Glatzel[Одержимый говорит священнику]Жирный х##р, свиная отбивная
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