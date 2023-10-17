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Постер фильма Дьявол на суде
5.8
Киноафиша Фильмы Дьявол на суде
5.8

Дьявол на суде

, 2023
The Devil on Trial
США / криминал, документальный, ужасы / 18+
Постер фильма Дьявол на суде
5.8

В ролях

David Glatzel
Self
Alan Glatzel
Self - David's Brother
Carl Glatzel Jr.
Self - David's Eldest Brother
Arne Cheyenne Johnson
Self - Debbie's Boyfriend
Chris McKinnell
Self - Grandson of Ed and Lorraine Warren
Maximos McIntyre
Self - Russian Orthodox Priest
Glenn Cooper
Self - Connecticut Detective
Martin Minnella
Self - Arne Johnson's Defense Attorney
Mike Allen
WINE - AM
Mike Allen
WINE - AM
Debbie Glatzel
Self - David's Sister
Режиссер Chris Holt
Сценарист Chris Holt
Композитор Том Хоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 октября 2023
Премьера в мире 17 октября 2023
Производство Dorothy Street Pictures
Другие названия
The Devil on Trial, Juicio al diablo, Le Diable pour alibi, Az ördög a vádlottak padján, Demonbesatt i gjerningsøyeblikket, Der Teufel auf der Anklagebank, Diavolul ca inculpat, O Diabo no Tribunal, Proces diabła, Şeytan Davası, The Devil on Trial - Processo al diavolo, Дьявол под судом, Суд над Дияволом, トゥルーホラー: 悪魔が私に殺させた, 惡魔的審判, محاکمه شیطان, شیطان در محاکمه, トゥルーホラー 悪魔が私に殺させた, شیطان در دادگاه

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 3 октября 2023

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