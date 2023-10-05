Манну в Ченаккале, 2023

Манну, симпатичный коала, пробирается в сумку своего хозяина Виллима, который едет на церемонию Анзак. С собой у Виллима также ценный медальон, который ему прислал дедушка как сувенир с Галлиполийской войны. Воры, которым нужен медальон, отправляются с ним в путь. Пока Уильям находится на корабле, происходит драка, и Манну, воры и драгоценный медальон падают в воду. Когда Манну удается выбраться на берег, он отправляется на поиски своего хозяина. В этом ему помогает бездомный кот Пала. Путь Манну вновь пересекается с ворами. На этот раз его спасают полицейская Айше и ее собака Миник. В этом путешествии из Австралии в Галлиполи всякий раз, когда Манну попадает в беду, его спасает старая бабушка. Однако реальность сильно отличается от того, что кажется.