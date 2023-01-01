Судьба Знаменосца, 2023

Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности

Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить

Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей

Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле

Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад

«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера

Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт

Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют

Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон