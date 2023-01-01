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Судьба Знаменосца
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Судьба Знаменосца, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Фильм посвящен народному герою - Григорию Булатову, который первым водрузил штурмовое Знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года. Фильм о его жизни, о непростой судьбе, о самоотверженности и подвиге, о вере и справедливости. Фильм снят на основе документальных исследований Андрея Купарева «Знаменосцы Победы. История легенды» и «Тайна знамени Победы». Целью фильма является сохранение и укрепление памяти об исторически значимых событиях, судьбе героев их подвиге, повышению интереса у молодёжи и школьников к изучению истории малой Родины и России в целом, формирование культурного кода.

Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Купарев
Все актеры и съемочная группа
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