Салон Роми, 2019

Роми 10 лет, но она считает себя гораздо умнее бабушки, хозяйки парикмахерской, с которой девочке скучно. Однако она вынуждена подолгу проводить время с 69-летней старушкой, после того, как мать Роми находит сверхурочную работу. Девочка предпочла бы жить с весельчаком-отцом, который катает ее в машине на переднем сиденье, водит в кино и китайский ресторан, но у него новая жена. Натянутые отношения Роми со строгой бабушкой постепенно меняются, когда героиня узнает семейную историю и понимает, что старики тоже умеют удивлять. Пораженная бабушкиными сумасбродствами, Роми начинает чувствовать взрослую ответственность за близкого человека и входит в роль будущей хозяйки салона.