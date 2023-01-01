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Салон Роми
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Kapsalon Romy

Салон Роми, 2019

2019 / Нидерланды
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О фильме

Роми 10 лет, но она считает себя гораздо умнее бабушки, хозяйки парикмахерской, с которой девочке скучно. Однако она вынуждена подолгу проводить время с 69-летней старушкой, после того, как мать Роми находит сверхурочную работу. Девочка предпочла бы жить с весельчаком-отцом, который катает ее в машине на переднем сиденье, водит в кино и китайский ресторан, но у него новая жена. Натянутые отношения Роми со строгой бабушкой постепенно меняются, когда героиня узнает семейную историю и понимает, что старики тоже умеют удивлять. Пораженная бабушкиными сумасбродствами, Роми начинает чувствовать взрослую ответственность за близкого человека и входит в роль будущей хозяйки салона.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
В ролях
Вита Хеймен
Беппи Мелиссен
Нуртье Херлар
Саша Александр Гершак
Маркиза Хамер
Маркиза Хамер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
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Постер фильма Салон Роми 1 постер
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