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Мемуары о предательстве
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Memoir of a Betrayal

Мемуары о предательстве, 2023

2023 / Болгария
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Георги Дюлгеров
В ролях
Ивайло Христов
Крассимир Доков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
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Постер фильма Мемуары о предательстве 1 постер
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