Бездельники возвращаются, 2017

Бхоли сидит за решёткой по серьёзному обвинению. Однажды за девушку вступается один уважаемый и очень влиятельный политик, и её выпускают из тюрьмы. Чиновник добился освобождения Бхоли не просто так. Он надеется на то, что она отдаст ему свой долг в ближайшее время. Бхоли набирает команду бездельников и неудачников, каждый из которых обладает уникальными способностями. Вместе им предстоит провернуть одно незаконное дельце, после чего все они станут миллионерами, а политик получит причитающуюся ему долю.