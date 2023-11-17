Игра в Пусане
– Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?
По реальной истории- это всегда мотивация и позитив! Хороший каст актеров! По поводу озвучки-с этим прокатчиком смотрели в кинотеатре фильм "Мой пёс Руни"- голоса были качественно подобраны, за что отдельное спасибо.И судя по тизеру фильма "Игра в Пусане", здесь тоже подошли тоже основательно и голоса совпадают с героями.
Ждем в Казани!
