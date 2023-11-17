Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Игра в Пусане - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Игра в Пусане. Дублированный трейлер

Игра в Пусане. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 октября 2023
Игра в Пусане – Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Лукьянова 17 ноября 2023, 15:47
Отличная мотивационная история, типа нашего «Движения вверх» и, конечно, высокие корейские красавцы, в одной из главных ролей даже k-pop айдол! Рекомендую.
17 ноября 2023, 15:47 Ответить
Киноафиша.инфо 17 ноября 2023, 17:43
в ответ на сообщение Ольга Лукьянова от 17 ноября 2023, 15:47
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
17 ноября 2023, 17:43 Ответить
Елена Мян 18 ноября 2023, 11:19
Очень ждем данный фильм, особенно в Казани.
По реальной истории- это всегда мотивация и позитив! Хороший каст актеров! По поводу озвучки-с этим прокатчиком смотрели в кинотеатре фильм "Мой пёс Руни"- голоса были качественно подобраны, за что отдельное спасибо.И судя по тизеру фильма "Игра в Пусане", здесь тоже подошли тоже основательно и голоса совпадают с героями.
Ждем в Казани!
18 ноября 2023, 11:19 Ответить
Twinkle 7 18 ноября 2023, 15:00
Очень жду этот фильм!!!Великолепный каст актеров, много моих любимых актеров. Побыстрее бы попасть на фильм.
18 ноября 2023, 15:00 Ответить
Алексей Роллинс 18 ноября 2023, 22:07
Отличный актерский состав, интересный сюжет, хотелось бы сходить в кино и увидеть этот фильм на большом экране, очень жду)
18 ноября 2023, 22:07 Ответить
Daria Tkachenko 19 ноября 2023, 12:19
Супер! Ждем в Казани с нетерпением! Заманчивая история в фильме и каст😍😍😍
19 ноября 2023, 12:19 Ответить
Алина Суховеркова 19 ноября 2023, 12:41
ого! наслышана о фильме, но увидеть его на большом экране не ожидала. приятная новость!)
19 ноября 2023, 12:41 Ответить
Dilyara Tukhvatulina 19 ноября 2023, 15:12
Актёры шикарные, много слышала об этом фильме. Надеюсь, оправдает ожидания, очень жду фильм на русском))
19 ноября 2023, 15:12 Ответить
Юлия Медведь 21 ноября 2023, 00:17
😍😍😍 здорово, очень ждем в Казани. Хочется в числе первых зрителей увидеть данную кинокартину на большом экране, думаю будет интересно
21 ноября 2023, 00:17 Ответить
Александр Гаврилов 26 ноября 2023, 19:28
29 ноября схожу в Тюмени посмотрю, потом отпишусь!
26 ноября 2023, 19:28 Ответить
Ксюша Санникова 6 декабря 2023, 13:41
Ну почему только сегодня фильм показывают, когда я не могу пойти 😔
6 декабря 2023, 13:41 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Игра в Пусане
Игра в Пусане драма, спорт, 2023, Южная Корея
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Убойные каникулы - дублированный трейлер. перевыпуск 01:42
Убойные каникулы  дублированный трейлер. перевыпуск
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше