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Ли Щин-ён
Lee Shin-yeong
Киноафиша
Персоны
Ли Щин-ён
Ли Щин-ён
Lee Shin-yeong
Дата рождения
24 января 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.5
Любовь приходит с неба
(2019)
7.5
Пленяя короля
(2024)
7.3
Копы-новички
(2022)
Фильмография Ли Щин-ён
Струящаяся над рекой луна
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
7.5
Пленяя короля
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2024, Южная Корея
7.2
Игра в Пусане
Rebound
драма, спорт
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.3
Копы-новички
комедия, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
6.9
Как купить друга
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
День и ночь
мелодрама, триллер, детектив, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.5
Любовь приходит с неба
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2019, Южная Корея
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Новости о Ли Щин-ён
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