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Киноафиша Новости Баскетболисты-аутсайдеры превосходят ожидания в трейлере фильма «Игра в Пусане»

Баскетболисты-аутсайдеры превосходят ожидания в трейлере фильма «Игра в Пусане»

17 ноября 2023 10:57
Баскетболисты-аутсайдеры превосходят ожидания в трейлере фильма «Игра в Пусане»

Одну из главных ролей сыграл участник музыкальной группы 2AM.

Компания «Кинологистика» представила трейлер и объявила дату выхода в прокат южнокорейской спортивной драмы «Игра в Пусане». В российских кинотеатрах фильм во главе со звездой K-pop Чон Джин-уном появится 30 ноября.

В основу картины легли реальные события, произошедшие в 2012 году. В центре сюжета — баскетбольная команда Джунганской средней школы, которую в качестве тренера возглавляет мужчина по имени Кан, не имеющий соответствующего опыта. Более того, команда насчитывает только шесть игроков, которые вынуждены играть без замен. В первом же матче подопечные Кана разгромно проигрывают и вылетают из турнира, подтверждая реноме хронических неудачников. Несмотря на это, Кан и его ребята решают не сдаваться. В дальнейшем, несмотря на неверие окружающих, эта количественно урезанная команда творит подвиг, выигрывая национальный чемпионат.

Производством картины занимается компания BA Entertainment, которой руководит Билли Акумена. Режиссером выступает Чан Хан-джун, ранее снявший боевик «Посвети зажигалкой» (2002). Над сценарием работали Квон Сон-хви («Суринам») и Ким Ын-хи («Королевство»). Вместе с Чон Джин-уном в актерский состав вошли Ан Джэ-хон, Кан Щин-чхоль, Ли Щин-ён, Ан Джи-хо, Чан Хён-сон, Кан Э-щим и другие.

Фото: «Кинологистика»
Елена Королева
Елена Королева
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