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Отель, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Психологическая драма о молодоженах, приехавших в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Максим и Марина недавно поженились и теперь готовятся к медовому месяцу. Они собираются поехать на море, чтобы насладиться обществом друг друга. В дороге пара сбивается с пути и находит убежище в полузаброшенном отеле, где обитает один-единственный житель — хозяин заведения. Он приглашает Марину и Максима остаться, но у нового знакомства будут неожиданные последствия. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Отель» 2020 года прямо сейчас!

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Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Александр Балуев
Александр Балуев
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Все актеры и съемочная группа
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Отель
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Кадры из фильма Все кадры
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