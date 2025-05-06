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Постер фильма Отель
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Отель

, 2020
Otel
Россия / драма / 18+
Постер фильма Отель

О фильме

Психологическая драма о молодоженах, приехавших в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Максим и Марина недавно поженились и теперь готовятся к медовому месяцу. Они собираются поехать на море, чтобы насладиться обществом друг друга. В дороге пара сбивается с пути и находит убежище в полузаброшенном отеле, где обитает один-единственный житель — хозяин заведения. Он приглашает Марину и Максима остаться, но у нового знакомства будут неожиданные последствия. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Отель» 2020 года прямо сейчас!

В ролях

Александр Балуев
Александр Балуев
Александр Балуев
Александр Балуев
Марина Петренко
Марина Петренко
Marina
Валерия Арланова
Дарья Федорова
Глеб Матвейчук
Глеб Матвейчук
Режиссер Александр Балуев
Сценарист Александр Балуев, Maxim Frolov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2020
Другие названия
Otel

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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