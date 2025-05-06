Психологическая драма о молодоженах, приехавших в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Максим и Марина недавно поженились и теперь готовятся к медовому месяцу. Они собираются поехать на море, чтобы насладиться обществом друг друга. В дороге пара сбивается с пути и находит убежище в полузаброшенном отеле, где обитает один-единственный житель — хозяин заведения. Он приглашает Марину и Максима остаться, но у нового знакомства будут неожиданные последствия. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Отель» 2020 года прямо сейчас!