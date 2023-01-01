Власть, 2021

Сюжет фильма закручивается вокруг двух влюблённых, которые тщетно пытаются преодолеть вражду, давно тлеющую между их семьями. Их чувства друг к другу оказываются сильнее любых препятствий. Они готовы рискнуть всем, лишь бы иметь возможность быть вместе. Смогут ли герои фильма справиться с теми невзгодами, которые плотной пеленой окутали их семьи? Окажется ли их любовь друг к другу сильнее, чем многолетняя вражда, существующая между их семьями и периодически перерастающая в открытый конфликт? Вместе они постараются выбраться из той ямы, в которую их пытаются погрузить родственники, настроенные на бесконечное кровавое противостояние…