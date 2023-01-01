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The Power

Власть, 2021

2021 / Индия
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О фильме

Сюжет фильма закручивается вокруг двух влюблённых, которые тщетно пытаются преодолеть вражду, давно тлеющую между их семьями. Их чувства друг к другу оказываются сильнее любых препятствий. Они готовы рискнуть всем, лишь бы иметь возможность быть вместе. Смогут ли герои фильма справиться с теми невзгодами, которые плотной пеленой окутали их семьи? Окажется ли их любовь друг к другу сильнее, чем многолетняя вражда, существующая между их семьями и периодически перерастающая в открытый конфликт? Вместе они постараются выбраться из той ямы, в которую их пытаются погрузить родственники, настроенные на бесконечное кровавое противостояние…

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Махеш Манджрекар
В ролях
Видьют Джамвал
Шрути Хасан
Махеш Манджрекар
Суданшу Пандей
Суданшу Пандей
Пратик Баббар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.4 IMDb
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Постер фильма Власть 2 постера
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Власть
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