Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Власть
Киноафиша Фильмы Власть Постеры фильма «Власть»
The Power Власть 2021 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Постеры фильма «Власть»

Вся информация о фильме
Власть (2021) - постер 1 Власть (2021) - постер 2
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации
Самые властные женщины носят эти имена
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Ахнете, увидев, на кого Вертинская променяла Михалкова: в России его обожали
Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь
Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Тест: какая суперсила подойдет именно вам?
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше