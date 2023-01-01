Падение земли, 2021

В результате случившегося на Земле апокалипсиса главному герою приходится отстать от жены и дочери, прикрывая их от погони и жестоких бандитов. Теперь мужчине в одиночку предстоит тяжелый и полный ловушек переход через опасную зону, попутно придется добывать огонь и пропитание. В нечеловеческих условиях герой будет вести постоянную борьбу за выживание в практически опустевшем мире, где на каждом шагу его поджидает смертельная опасность. Однако мужчина стойко идет к своей цели: он должен дойти до места, где договорился встретиться с семьей.