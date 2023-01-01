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Падение земли Падение земли
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Earth Has Fallen

Падение земли, 2021

2021 / США
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О фильме

В результате случившегося на Земле апокалипсиса главному герою приходится отстать от жены и дочери, прикрывая их от погони и жестоких бандитов. Теперь мужчине в одиночку предстоит тяжелый и полный ловушек переход через опасную зону, попутно придется добывать огонь и пропитание. В нечеловеческих условиях герой будет вести постоянную борьбу за выживание в практически опустевшем мире, где на каждом шагу его поджидает смертельная опасность. Однако мужчина стойко идет к своей цели: он должен дойти до места, где договорился встретиться с семьей.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Ben Carland
В ролях
Рия Мэй Этвуд
Adam Burnette
Damian Duke Domingue
Тейлор Джирард
Jak Kickliter
Все актеры и съемочная группа
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Падение земли
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