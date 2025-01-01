Выхода нет, а рейтинги зашкаливают: 5 корейских сериалов про выживание, которые смотрит весь мир — а вы ещё нет

Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги

Почему Ведьма Пустоши в «Ходячем замке» жаждала сердце Хаула? Погоня за вечной молодостью

«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)

«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал

Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»

Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше