Я не боюсь, 2003

Действие происходит в 1970-е годы в глухой итальянской провинции. 10-летний Микеле проводит летние дни в играх с друзьями. Однажды они забредают к заброшенному дому, где Микеле обнаруживает в земле загадочную яму, прикрытую сверху крышкой. Не сказав никому ни слова, он на следующий день возвращается к своей находке и, к своему удивлению, обнаруживает в яме мальчика, сидящего на цепи. Микеле приносит напуганному узнику воды и хлеба, и вскоре они знакомятся; из телевизионной передачи становится известно, что мальчика зовут Филиппо и он был похищен с целью получения большого выкупа. Тем временем Микеле узнаёт, что похищение было устроено группой взрослых, в которую входит его собственный отец...