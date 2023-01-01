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Я не боюсь
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Io non ho paura

Я не боюсь, 2003

2003 / Италия / Испания / Великобритания
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О фильме

Действие происходит в 1970-е годы в глухой итальянской провинции. 10-летний Микеле проводит летние дни в играх с друзьями. Однажды они забредают к заброшенному дому, где Микеле обнаруживает в земле загадочную яму, прикрытую сверху крышкой. Не сказав никому ни слова, он на следующий день возвращается к своей находке и, к своему удивлению, обнаруживает в яме мальчика, сидящего на цепи. Микеле приносит напуганному узнику воды и хлеба, и вскоре они знакомятся; из телевизионной передачи становится известно, что мальчика зовут Филиппо и он был похищен с целью получения большого выкупа. Тем временем Микеле узнаёт, что похищение было устроено группой взрослых, в которую входит его собственный отец...

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Возраст 18+
Режиссер
Габриэле Сальваторес
В ролях
Айтана Санчес-Хихон
Айтана Санчес-Хихон
Дино Аббрешия
Джорджо Каречча
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Антонелла Стефануччи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
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Постер фильма Я не боюсь 3 постера
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