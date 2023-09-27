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Жители пригородов 2
Banlieusards 2
Жители пригородов 2, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
криминал
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Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
27 сентября 2023
Премьера в мире
27 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Лейла Си
В ролях
Бакари Диомбера
Джамме Диангана
Джорджина Элизабет Окон
Sana Sri
Kadi Diarra
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Отзывы
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