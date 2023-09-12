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Ferrari vs Mercedes

Ferrari против Mercedes,

США / Италия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Возраст 18+
Режиссер
Роберт Мореско
Роберт Мореско
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Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes» Параллельно ведется работа над байопиком «Мазерати».
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12 сентября 2023 16:09
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