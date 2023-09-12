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Фильмы
Ferrari против Mercedes
Ferrari против Mercedes
Ferrari vs Mercedes
США, Италия / биография / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Режиссер
Роберт Мореско
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Италия
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Обновлено 19 сентября 2025
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Новости о фильме
12 сентября 2023 16:09
Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes»
Параллельно ведется работа над байопиком «Мазерати».
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