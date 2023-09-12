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Киноафиша Новости Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes»

Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes»

12 сентября 2023 16:09
Фильмы об авто не заканчиваются: в производство запущена картина «Ferrari против Mercedes»

Параллельно ведется работа над байопиком «Мазерати».

За последнее время появился целый ряд крупных фильмов о выдающихся автоконструкторах и гонках, но эта тема себя еще не исчерпала. После картин «Ford против Ferrari», «Ламборгини: Человек-легенда», «Феррари» и «Гран Туризмо» очередным таким проектом станет «Ferrari против Mercedes», автором которого выступит режиссер и сценарист Роберт Мореско, удостоенный премии «Оскар» за сценарий «Столкновения» (2004).

Продюсером предстоящей картины является Андреа Иерволино, представляющий кинокомпанию ILBE Group. Ранее Иерволино работал над уже упомянутыми «Ларборгини» и «Феррари», а в марте этого года ILBE объявила о запуске в разработку байопика «Мазерати» о семье, стоящей за соответствующим автомобильным брендом. Таким образом, кинокомпания Иерволино и его партнерши Моники Бакардо выпустит фильмы обо всех наиболее значимых итальянских конструкторах гоночных автомобилей.

«Ferrari против Mercedes» станет путешествием в ушедшую эпоху, когда Mercedes был гегемоном в мире автогонок. На этом фоне возникает молодой водитель по имени Энцо Феррари, который питает страсть к двигателям и скорости. Он ставит себе за цель победить устрашающих конкурентов из стана Mercedes.

Сообщается, что, в отличие от «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус, в «Ferrari против Mercedes» ведущие роли исполнят итальянские артисты.

Фото: Eros Hoagland
Елена Королева
Елена Королева
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