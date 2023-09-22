Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черная книга Черная книга
Киноафиша Фильмы Черная книга
The Black Book

Черная книга, 2023

2023 / Нигерия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 сентября 2023
Премьера в мире 22 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Эдити Эффионг
В ролях
Ричард Мофе-Дамиджо
Аде Лаойе
Сэм Деде
Алекс Усифо Омиагбо
Шаффи Белло
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Черная книга 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Теперь Бузова даже не посмотрит: бывший певицы стал копией Гены Букина
Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»
Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел
Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско
Мама дорогая: вид и запах жениха-фрика из шоу «Давай поженимся!» испугал даже Гузееву
«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)
Тарханова одним видео с моря довела народ до гомерического смеха: нужно смотреть до конца
Так на Руси называли только нежеланных детей: эти имена и сейчас звучат обидно
Пластические хирурги изуродовали эту королеву красоты: теперь звезду боятся прохожие (фото)
Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую
Костомаров довел: у Кудрявцевой на съемках шоу случилась истерика
Никакая не Раневская: стала известна настоящая фамилия великой актрисы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше