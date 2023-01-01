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Fremont

Фремонт, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Бабак Джалали
В ролях
Анаита Вали Зада
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Грегг Теркингтон
Хильда Шмеллинг
Сиддик Ахмед
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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7.2 IMDb
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