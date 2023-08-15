Смерть маленькой девочки со спичками, 2023

В ролях
Slavko Juraga
Fra Marijan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Горан Куленович
Сценарист
Zoran Feric, Горан Куленович
Композитор
Dubravko Robic
Детали фильма
Страна
Хорватия
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 августа 2023
Дата выхода
|28 сентября 2023
|Сербия
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|14 сентября 2023
|Хорватия
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|15
|31 августа 2023
|Черногория
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Сборы в мире
$20 749
Производство
Livada produkcija, Natenane Production, Produkcija I
Другие названия
Smrt djevojcice sa zigicama, Death of the Little Match Girl