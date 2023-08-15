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Постер фильма Смерть маленькой девочки со спичками
6.7
Киноафиша Фильмы Смерть маленькой девочки со спичками
6.7

Смерть маленькой девочки со спичками

, 2023
Smrt Djevojcice sa Zigicama
Хорватия / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Смерть маленькой девочки со спичками
6.7

О фильме

Недавно разведенный патологоанатом Феро возвращается на остров Раб, где он провел большую часть своего детства вместе с отцом.

В ролях

Озрен Грабарич
Fero
Горан Навожеч
Mungos
Воислав Брайович
Bobo
Никса Бутье
Nik
Борко Перич
Ranko
Jelena Lopatic
Franka
Slavko Juraga
Fra Marijan
Luka Petrusic
Maskarin
Славко Собин
Globus
Iva Babic
Renata
Режиссер Горан Куленович
Сценарист Zoran Feric, Горан Куленович
Композитор Dubravko Robic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 августа 2023
Дата выхода
28 сентября 2023 Сербия
14 сентября 2023 Хорватия 15
31 августа 2023 Черногория
Сборы в мире $20 749
Производство Livada produkcija, Natenane Production, Produkcija I
Другие названия
Smrt djevojcice sa zigicama, Death of the Little Match Girl

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 сентября 2023

Отзывы о фильме

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