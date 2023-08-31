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Смерть маленькой девочки со спичками
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Смерть маленькой девочки со спичками, 2023

2023 / Хорватия
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О фильме
Недавно разведенный патологоанатом Феро возвращается на остров Раб, где он провел большую часть своего детства вместе с отцом.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Горан Куленович
В ролях
Озрен Грабарич
Горан Навожеч
Воислав Брайович
Никса Бутье
Борко Перич
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
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Постер фильма Смерть маленькой девочки со спичками 1 постер
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