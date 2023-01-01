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Жуткая семейка. Свадебный переполох Жуткая семейка. Свадебный переполох
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Un matrimonio mostruoso

Жуткая семейка. Свадебный переполох, 2023

2023 / Италия
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О фильме

История любви молодой пары Адальберто и Луны началась вдали от тех мест, где в огромном особняке проживают многочисленные родственники парня. Юная невеста чувствовала себя совершенно счастливой, и вскоре узнала, что ждет ребенка. Понимая, что откладывать знакомство с родителями больше невозможно, Адальберто пытается убедить свою не совсем обычную семью предстать перед невестой в «нормальном» виде. Дело в том, что родственниками молодого человека являются сплошь вампиры, зомби, оборотни, ведьмы и привидения, что может шокировать любую девушку. Несмотря на все старания жениха сгладить первое впечатление от встречи с такой семейкой, пребывание в гостях оказывается для Луны настоящим квестом. Да к тому же становится заметно, что уши Адальберто удивительным образом начинают напоминать волчьи.

Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Вольфанго Де Биази
В ролях
Криштиану Качкамо
Илария Спада
Массимо Гини
Массимо Гини
Рики Мемфис
Сара Чокка
Сара Чокка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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4.4 IMDb
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Постер фильма Жуткая семейка. Свадебный переполох 2 постера
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Жуткая семейка. Свадебный переполох смотреть онлайн

Жуткая семейка. Свадебный переполох
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