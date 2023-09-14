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Постер фильма Бездонная и зеленая раски
Киноафиша Фильмы Бездонная и зеленая раски

Бездонная и зеленая раски

, 2023
Tupsana zhane zhasyl naski / Түпсана және жасыл нәски
Казахстан / комедия, драма / 18+
Постер фильма Бездонная и зеленая раски

О фильме

Дарига живёт с семьей в небольшом городе.  Её семья это – муж, двое детей, свекровь   и золовка. Каждый день Дариги не отличается от предыдущего. Она устала от быта и перестала радоваться жизни. Муж перестал обращать на нее внимание, дети не слушаются, свекровь слишком строга к ней, а золовка никак не выйдет замуж. После очередной ссоры, Дарига случайно натыкается на рекламу тренинга по семейным отношениям, организованного известным коучером. Посетив данный тренинг, она решает изменить свою жизнь и буквально понимает смысл фразы   “Хочешь изменить свою жизнь — начни с себя”. С этого дня, она старается стать счастливой и радоваться каждой минуте. Дарига всегда пытается быть в хорошем настроении, улыбаться и говорить только комплименты. Если Дарига искренне верит в то, что можно измениться, то родные мечтают вернуть старую Даригу: ворчливую, грустную, покорную, но нормальную!  

В ролях

Хамза Аристократ
Мерей Мухтарович
Баян Максатовна
Кукатова Гайни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Казахстан 14+

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 сентября 2023

Отзывы о фильме

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Бездонная и зеленая раски - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бездонная и зеленая раски
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