Бездонная и зеленая раски, 2023

Дарига живёт с семьей в небольшом городе. Её семья это – муж, двое детей, свекровь и золовка. Каждый день Дариги не отличается от предыдущего. Она устала от быта и перестала радоваться жизни. Муж перестал обращать на нее внимание, дети не слушаются, свекровь слишком строга к ней, а золовка никак не выйдет замуж. После очередной ссоры, Дарига случайно натыкается на рекламу тренинга по семейным отношениям, организованного известным коучером. Посетив данный тренинг, она решает изменить свою жизнь и буквально понимает смысл фразы “Хочешь изменить свою жизнь — начни с себя”. С этого дня, она старается стать счастливой и радоваться каждой минуте. Дарига всегда пытается быть в хорошем настроении, улыбаться и говорить только комплименты. Если Дарига искренне верит в то, что можно измениться, то родные мечтают вернуть старую Даригу: ворчливую, грустную, покорную, но нормальную!