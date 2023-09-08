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Постер фильма Эмиссары сатаны
2.9
Киноафиша Фильмы Эмиссары сатаны
2.9

Эмиссары сатаны

, 2023
Seytanin Elçileri
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Эмиссары сатаны
2.9

В ролях

Kazim Arslantas
Baba
Yalçin Cemre
Ceren
Gökhan Demircan
Ceyhun Demirkollu
Caner Gölgüoglu
Berk
Atilla Karahan
Emirhan Tijen Tepeli
Anne
Berfin Naz Uzar
Esra Vural
Ceren anne
Yagmur Yenice
Режиссер Özlem Yesilyurt
Сценарист Askin Kartal
Композитор Ekrem Düzgünoglu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Азербайджан 18+
8 сентября 2023 Турция
Сборы в мире $17 683
Производство Mert Yapim Medya
Другие названия
Seytanin Elçileri, Sex Ritual, Şeytanın Elçileri

Рейтинг фильма

2.9
Оцените 15 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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