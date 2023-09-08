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Эмиссары сатаны
2.9
Эмиссары сатаны
, 2023
Seytanin Elçileri
Турция / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
Места съёмок
2.9
В ролях
Kazim Arslantas
Baba
Yalçin Cemre
Ceren
Gökhan Demircan
Ceyhun Demirkollu
Caner Gölgüoglu
Berk
Atilla Karahan
Emirhan Tijen Tepeli
Anne
Berfin Naz Uzar
Esra Vural
Ceren anne
Yagmur Yenice
Режиссер
Özlem Yesilyurt
Сценарист
Askin Kartal
Композитор
Ekrem Düzgünoglu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 сентября 2023
Дата выхода
14 сентября 2023
Азербайджан
18+
8 сентября 2023
Турция
Сборы в мире
$17 683
Производство
Mert Yapim Medya
Другие названия
Seytanin Elçileri, Sex Ritual, Şeytanın Elçileri
Еще
Рейтинг фильма
2.9
Оцените
15
голосов
4.3
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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