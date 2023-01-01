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R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog

Робопес, 2023

2023 / США
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О фильме
Всё прекрасно в этом маленьком городке у моря, но не хватает одного — туристов. Из-за чего и бар, принадлежащий Дебби, терпит убытки. Однако её сын Гейб знает, как спасти семейный бизнес — надо лишь найти голубой сапфир, который, по преданию, спрятали пираты! Вооружившись металлоискателем, Гейб и его подруга Кайли отправляются на поиски в ближайший лес, где встречают странного пса: с виду он как обычная собака, а на самом деле это бионический робот. Благодаря его суперспособностям дети находят пиратское сокровище, но приключения на этом не заканчиваются! Ведь изобретатель жаждет вернуть своего робопса, а заодно завладеть голубым сапфиром.
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Scott Vandiver
В ролях
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Винсент Де Пол
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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