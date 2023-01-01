Робопес, 2023

Всё прекрасно в этом маленьком городке у моря, но не хватает одного — туристов. Из-за чего и бар, принадлежащий Дебби, терпит убытки. Однако её сын Гейб знает, как спасти семейный бизнес — надо лишь найти голубой сапфир, который, по преданию, спрятали пираты! Вооружившись металлоискателем, Гейб и его подруга Кайли отправляются на поиски в ближайший лес, где встречают странного пса: с виду он как обычная собака, а на самом деле это бионический робот. Благодаря его суперспособностям дети находят пиратское сокровище, но приключения на этом не заканчиваются! Ведь изобретатель жаждет вернуть своего робопса, а заодно завладеть голубым сапфиром.