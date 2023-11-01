Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Искушение Искушение
Киноафиша Фильмы Искушение Отзывы о фильме «Искушение»
Pokusa Искушение 2023 / Польша
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Написать отзыв
Билеты от 310 ₽
Билеты от 310 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Искушение»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Матвей Самин 1 ноября 2023, 22:48
Оценка
Филғм ВООБҺЕ не понравилсә!!!! Оченғ странныј сөжет и игра актеров, не завораживает
не стоит своих денег
1 ноября 2023, 22:48 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2023, 09:52
в ответ на сообщение Матвей Самин от 1 ноября 2023, 22:48
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
2 ноября 2023, 09:52 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 565 комментариев
Мини-мишки: Новые приключения 1 комментарий
Чужая
Чужая 16 комментариев
Лукавый
Лукавый 16 комментариев
По щучьему велению
По щучьему велению 74 комментария
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше