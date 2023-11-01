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Искушение
Отзывы о фильме «Искушение»
Pokusa
Искушение
2023 / Польша
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2.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.7
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Матвей Самин
1 ноября 2023, 22:48
Оценка
Филғм ВООБҺЕ не понравилсә!!!! Оченғ странныј сөжет и игра актеров, не завораживает
не стоит своих денег
1 ноября 2023, 22:48
1
0
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Киноафиша.инфо
2 ноября 2023, 09:52
в ответ на сообщение
Матвей Самин от 1 ноября 2023, 22:48
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
2 ноября 2023, 09:52
0
0
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