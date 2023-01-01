Документальный фильм о поворотном моменте в истории изучения космоса, без которого не было бы современных достижений в науке. В 1975 году произошло, казалось бы, невероятное. Соединенные Штаты и СССР, две враждующие сверхдержавы, приняли решение временно отложить свои разногласия и объединить усилия в нелегком деле освоения космического пространства. Тогда на земной орбите состыковались корабли непримиримых противников — «Союз» и «Аполлон» — а их командиры символически пожали руки. Увидеть, как это происходило, вы сможете, когда будете смотреть фильм «Союз — Аполлон. Сила притяжения» (2022) онлайн в видеосервисе Wink.