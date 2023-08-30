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Стражи мертвого моря
7.1
Стражи мертвого моря
, 2021
Dead Sea Guardians
Израиль / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
Режиссер
Идо Гласс
,
Йоав Клейнман
Сценарист
Идо Гласс
Композитор
Ран Багно
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Израиль
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2021
Производство
Kleinman & Glass Productions
Другие названия
Dead Sea Guardians, Guardianes del Mar Muerto, Les gardiens de la mer Morte, Shomray Yam Hamavet, Οι φύλακες της Νεκράς Θάλασσας
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 30 августа 2023
Отзывы о фильме
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