Пацаны, 2023

Лидер местной банды пацанов Муха прочно удерживает авторитет на своём районе. Убеждённый в своей правоте он беспощадно расправляется с теми, кто живет не по понятиям. Независимость и смелость Мухи вызывают восхищение у его младшего брата Адиля, который уже тоже сделал свой выбор. Но совершённое Мухой со своими друзьями разбойное нападение разделяет дороги братьев: чтобы не попасть в тюрьму, Муха оказывается в армии, где существует свой расклад сил, что влияет на переоценку его мира, а Адиль на районе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересекаются вновь.