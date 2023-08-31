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Пацаны, 2023

2023 / Казахстан
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О фильме

Лидер местной банды пацанов Муха прочно удерживает авторитет на своём районе. Убеждённый в своей правоте он беспощадно расправляется с теми, кто живет не по понятиям. Независимость и смелость Мухи вызывают восхищение у его младшего брата Адиля, который уже тоже сделал свой выбор. Но совершённое Мухой со своими друзьями разбойное нападение разделяет дороги братьев: чтобы не попасть в тюрьму, Муха оказывается в армии, где существует свой расклад сил, что влияет на переоценку его мира, а Адиль на районе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересекаются вновь.

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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Абдель Фифтибаев
В ролях
Ерлан Кульмурзин
Дидар Толеген
Динмухамед Ахмет
Темирлан Кадыр
Дина Тасбулатова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пацаны 1 постер
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