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Постер фильма Пацаны
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Пацаны

, 2023
Пацаны
Казахстан / драма, криминал / 18+
Постер фильма Пацаны

О фильме

Лидер местной банды пацанов Муха прочно удерживает авторитет на своём районе. Убеждённый в своей правоте он беспощадно расправляется с теми, кто живет не по понятиям. Независимость и смелость Мухи вызывают восхищение у его младшего брата Адиля, который уже тоже сделал свой выбор. Но совершённое Мухой со своими друзьями разбойное нападение разделяет дороги братьев: чтобы не попасть в тюрьму, Муха оказывается в армии, где существует свой расклад сил, что влияет на переоценку его мира, а Адиль на районе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересекаются вновь.

В ролях

Ерлан Кульмурзин
Дидар Толеген
Динмухамед Ахмет
Темирлан Кадыр
Дина Тасбулатова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
31 августа 2023 Казахстан

Где посмотреть фильм

ИВИ

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Обновлено 11 января 2025

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