Вулкан блюз, 2022

Ученые из Института вулканологии отправляются в длительную экспедицию на Камчатку, где находится множество действующих извергающихся гор. Специалисты карабкаются по склонам, собирают образцы пород, слушают блюз и пытаются разобраться, как же устроен вулкан. Под руководством молодого научного сотрудника Романа Черкашина группа специалистов оживленно спорит о природе найденных минералов и пытается сквозь туман пройти к жерлу самого высокого активного вулкана на Евразийском материке. Пока одни вулканологи стремятся к вершинам гор, другие увлеченно рассказывают о последних научных достижениях. Увлекательный и живописный документальный фильм Ильи Желтякова показывает вулканы крупным планом и рассказывает о специалистах, которые стремятся их познать.