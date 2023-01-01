Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вулкан блюз Вулкан блюз
Киноафиша Фильмы Вулкан блюз
Вулкан блюз

Вулкан блюз, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ученые из Института вулканологии отправляются в длительную экспедицию на Камчатку, где находится множество действующих извергающихся гор. Специалисты карабкаются по склонам, собирают образцы пород, слушают блюз и пытаются разобраться, как же устроен вулкан. Под руководством молодого научного сотрудника Романа Черкашина группа специалистов оживленно спорит о природе найденных минералов и пытается сквозь туман пройти к жерлу самого высокого активного вулкана на Евразийском материке. Пока одни вулканологи стремятся к вершинам гор, другие увлеченно рассказывают о последних научных достижениях. Увлекательный и живописный документальный фильм Ильи Желтякова показывает вулканы крупным планом и рассказывает о специалистах, которые стремятся их познать.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Илья Желтяков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вулкан блюз 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Смотрите за 1

Вулкан блюз смотреть онлайн

Вулкан блюз
Смотрите за 1
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Related video
За 5 дней до распада СССР: жизнь Янковского приняла неожиданный поворот
Мужчина сделал кошачью мордочку ради любимой: одна ее просьба стала последней каплей
Хуже придумать не могли: вот как должен был закончиться «Афоня»
Навка потрясена: история со сбежавшей фигуристкой приняла неожиданный поворот
Позорный ляп, который в «Коте Леопольде» заметили единицы: тень на репутации мультипликаторов
Тест: насколько хорошо вы знаете шоубизнес?
«Идите лесом»: жена Жигунова взбесилась из-за обезображенной недугом Заворотнюк
Девы поймают удачу за хвост, а Тельцов ждет много проблем: ежедневный гороскоп на 31 августа
Важный возраст для Тельцов: вот во сколько лет этот знак может кардинально изменить свою жизнь
Врагу не пожелаешь: что происходит с вдовой Миронова, которая находится в реанимации
Прощание состоится в сентябре: в театре Пушкина прокомментировали уход Лазарева
Простым людям и не снилось: сколько Чернышев заработал на лечение жены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше