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Постер фильма Вулкан блюз
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Вулкан блюз

, 2022
Вулкан блюз
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Вулкан блюз

О фильме

Ученые из Института вулканологии отправляются в длительную экспедицию на Камчатку, где находится множество действующих извергающихся гор. Специалисты карабкаются по склонам, собирают образцы пород, слушают блюз и пытаются разобраться, как же устроен вулкан. Под руководством молодого научного сотрудника Романа Черкашина группа специалистов оживленно спорит о природе найденных минералов и пытается сквозь туман пройти к жерлу самого высокого активного вулкана на Евразийском материке. Пока одни вулканологи стремятся к вершинам гор, другие увлеченно рассказывают о последних научных достижениях. Увлекательный и живописный документальный фильм Ильи Желтякова показывает вулканы крупным планом и рассказывает о специалистах, которые стремятся их познать.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 августа 2023

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