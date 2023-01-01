Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Не очередное церковное кино
Not Another Church Movie
Не очередное церковное кино, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Жанр:
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Джимми Каммингс
В ролях
Микки Рурк
Джейми Фокс
Вивика А. Фокс
Ламорн Моррис
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Related video
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот
Тест: кем бы вы были в Голливуде?
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
Ржавчина на воротах и игрушки от поклонников: от вида заброшенного дома Шатунова мурашки по коже
Еле дышит после встречи: внучка Шукшиной заявилась в гости к Алибасову
Похитительница сердец: как выглядит американская внучка Малышевой
Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить