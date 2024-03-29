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Постер фильма Не очередное церковное кино
3.5
Не очередное церковное кино - Трейлер
Киноафиша Фильмы Не очередное церковное кино
3.5

Не очередное церковное кино

, 2023
Not Another Church Movie
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Не очередное церковное кино
3.5
Не очередное церковное кино - Трейлер
Не очередное церковное кино  Трейлер

В ролях

Микки Рурк
Микки Рурк
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Judge Loreal
Ламорн Моррис
Ламорн Моррис
Jasmine Guy
Тиша Кэмпбелл
Тиша Кэмпбелл
Flora Black
Кайла Прэтт
Патриция Белчер
Патриция Белчер
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс
Wayne Stamps
Moe Himms
T'Shaun Barrett
Darnell
T'Shaun Barrett
Darnell
Режиссер Джимми Каммингс, Джонни Мак
Сценарист Johnny Mack
Композитор Ярон Маркиз Гарретт, Ainz Brainz Prasad, Ameya Saraf
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 марта 2024
Дата выхода
29 марта 2024 Болгария
29 марта 2024 Кыргызстан
29 марта 2024 Молдавия
10 мая 2024 США R
29 марта 2024 Таджикистан
29 марта 2024 Узбекистан
Сборы в мире $576 243
Производство Monty the Dog Productions
Другие названия
Not Another Church Movie, Не очередное церковное кино

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 14 голосов
2.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Не очередное церковное кино - Трейлер
Не очередное церковное кино Трейлер
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