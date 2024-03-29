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Не очередное церковное кино
3.5
Не очередное церковное кино
, 2023
Not Another Church Movie
США / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
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Трейлеры
Места съёмок
3.5
Не очередное церковное кино
Трейлер
Трейлер
В ролях
Микки Рурк
Джейми Фокс
Вивика А. Фокс
Judge Loreal
Ламорн Моррис
Jasmine Guy
Тиша Кэмпбелл
Flora Black
Кайла Прэтт
Патриция Белчер
Кевин Дэниелс
Wayne Stamps
Moe Himms
T'Shaun Barrett
Darnell
T'Shaun Barrett
Darnell
Режиссер
Джимми Каммингс
,
Джонни Мак
Сценарист
Johnny Mack
Композитор
Ярон Маркиз Гарретт
,
Ainz Brainz Prasad
,
Ameya Saraf
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
29 марта 2024
Дата выхода
29 марта 2024
Болгария
29 марта 2024
Кыргызстан
29 марта 2024
Молдавия
10 мая 2024
США
R
29 марта 2024
Таджикистан
29 марта 2024
Узбекистан
Сборы в мире
$576 243
Производство
Monty the Dog Productions
Другие названия
Not Another Church Movie, Не очередное церковное кино
Еще
Рейтинг фильма
3.5
Оцените
14
голосов
2.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 18 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Не очередное церковное кино
Трейлер
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Новости о фильме
25 августа 2023 15:41
Джейми Фокс сыграл Бога в сатирическом фильме на тему религии
Дьявола воплотил Микки Рурк.
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