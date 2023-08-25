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The Echoes of the Universe - The Music of Kaija Saariaho
Universumin kaiut - Kaija Saariahon musiikki
The Echoes of the Universe - The Music of Kaija Saariaho, 2023
2023 / Финляндия
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
документальный
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
25 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Риитта Раск
Все актеры и съемочная группа
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